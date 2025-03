A Justiça paulista rejeitou o processo por danos morais aberto pelo deputado federal Guilherme Boulos (PSOL) contra o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes (PMDB). Na campanha eleitoral do ano passado, durante o debate da TV Cultura, Nunes perguntou a Boulos se ele havia "cheirado" após o candidato do PSOL lhe fazer uma acusação de envolvimento com a "máfia das creches" e citar a facção criminosa PCC.