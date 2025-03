MP propõe acordo a Marçal para arquivar caso do desafio no Pico dos Marins O Ministério Público propôs que Pablo Marçal pague a quantia de R$ 273,2 mil para arquivar o processo criminal no qual ele é acusado de colocar em perigo a vida de 32 pessoas que participaram de uma expedição ao Pico dos Marins, uma das montanhas mais altas de São Paulo. O episódio ocorreu em janeiro de 2022 e tornou Marçal nacionalmente conhecido. Veja o texto completo de Rogério Gentile