O entregador Matheus Eduardo Cândido Costa, de 24 anos, foi condenado pela Justiça paulista a uma pena de 32 anos, cinco meses e dez dias de prisão pelo sequestro do ex-jogador Marcelinho Carioca e de Taís Moreira, amiga do ex-atleta do Corinthians. O crime ocorreu na madrugada de 17 de dezembro de 2023, em Itaquaquecetuba, quando Marcelinho e Taís conversavam na Mercedes-Benz do ex-jogador, que saíra de um show na Neo Química Arena, em Itaquera.