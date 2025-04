A Justiça paulista determinou a penhora de salários da apresentadora Ana Hickmann na Record em um processo aberto em razão de uma alegada dívida de cerca de R$ 956 mil. Na ação, o Banco Original afirma ter feito um empréstimo à apresentadora em setembro de 2023 com previsão de quitação em 48 prestações. Mas, de acordo com a instituição, os pagamentos foram interrompidos após as primeiras parcelas.