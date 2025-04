Nelson Rubens perde apartamento no Guarujá por dívida de condomínio O apresentador Nelson Rubens, de 77 anos, teve um apartamento leiloado por ordem judicial em razão de uma dívida de condomínio de cerca de R$ 240 mil. O imóvel, de 199 metros quadrados, fica na praia de Enseada, no Guarujá, no litoral paulista. É avaliado em R$ 771 mil, mas foi arrematado por R$ 462 mil. Veja o texto completo de Rogério Gentile