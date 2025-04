O apresentador Otavio Mesquita entrou na Justiça contra a humorista Juliana Oliveira, ex-assistente de palco de Danilo Gentili no programa The Noite, do SBT. Em março, a comediante fez uma representação criminal contra Mesquita junto ao Ministério Público afirmando que, durante um programa, em abril de 2016, ele tocou em seu seio e nas partes íntimas, mesmo ela tentando se esquivar e demonstrando contrariedade com a situação.