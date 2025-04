Justiça nega pedido de Marçal para censurar livro que o chama de criminoso Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitaram pedido de liminar do empresário e influenciador Pablo Marçal para retirar de circulação o livro "Pablo Marçal: a trajetória de um criminoso", editado pela Geração Editorial. Escrita pelo jornalista Cristiano Silva, a obra foi lançada no ano passado em meio à campanha na qual Marçal disputou e perdeu para prefeito de São Paulo. Veja o texto completo de Rogério Gentile