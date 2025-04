O Santuário Nacional de Aparecida disse à Justiça que falsários estão usando a imagem de Nossa Senhora para aplicar golpes em fiéis. De acordo com a organização religiosa, os golpistas divulgaram vídeos nas redes sociais por meio dos quais, em nome do Santuário, oferecem imagens abençoadas de Nossa Senhora, que teriam sido confeccionadas pelas irmãs do Carmelo de Aparecida.