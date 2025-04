A Justiça paulista condenou uma escola de inglês a pagar uma indenização de R$ 50 mil à apresentadora Nyvi Estephan por danos morais. Nyvi é uma premiada apresentadora de games e esportes eletrônicos e foi repórter do programa Big Brother Brasil de 2020, da Globo. Também atuou na cobertura do Rock in Rio 2019 na mesma emissora.