Levantamento feito pela coluna revela que ao menos 10 empresas foram condenadas neste ano pela Justiça do Trabalho, em vários Estados do país, por assédio eleitoral contra seus funcionários na disputa presidencial de 2022. Em todos as ações, as empresas pressionaram seus funcionários, de algum modo, para que votassem no então presidente Jair Bolsonaro (PL), que disputava a reeleição contra Lula da Silva (PT).