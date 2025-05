O advogado José Omar da Rocha, de 64 anos, entrou na Justiça contra o ex-jogador Ronaldinho Gaúcho afirmando ter sido "lesado e enganado" no Desafio Estrelas, evento realizado em dezembro do ano passado no estádio do Pacaembu, em São Paulo. Rocha disse à Justiça ter gastado R$ 4.025,00 em um ingresso vip para assistir a partida de futebol entre as equipes Ronaldinho e Cafu, mas considerou o desempenho do ex-jogador do Barcelona, eleito duas vezes como o melhor do mundo, uma "decepção total".