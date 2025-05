O apóstolo Valdemiro Santiago, fundador da Igreja Mundial, disse à Justiça que em nenhum momento induziu os fiéis a comprarem sementes de feijão com a promessa "inequívoca" de cura da covid-19. A declaração foi dada em um processo no qual o Ministério Público Federal acusa Valdemiro de ter, em um "momento de grande aflição" por conta da pandemia do coronavírus, abusado da prática religiosa com a enganosa informação de que o plantio das tais sementes ajudaria a enfrentar a crise da saúde pública, curando a doença mesmo em casos graves.