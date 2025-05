A Justiça paulista proibiu liminarmente a comercialização do uísque Jackzinho, produzido pela empresa Vila Romana Bebidas, de Santa Catarina. A decisão foi tomada em um processo aberto pela fabricante do Jack Daniel's, um dos uísques mais conhecidos do mundo, que disse à Justiça ter ficado indignada com o lançamento de um produto "que se aproveita de sua fama e credibilidade para atrair consumidores de forma fraudulenta e desleal".