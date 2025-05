Os desembargadores do Tribunal de Justiça de São Paulo rejeitaram pedido do deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) para proibir que seus posts no Instagram e no Facebook sejam apagados. Na ação, aberta em 2022, Eduardo afirma que costuma fazer publicações em suas redes sociais com o intuito de informar a população sobre a sua atuação legislativa, bem como "educá-la nos princípios e aspectos relevantes da política".