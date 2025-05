A Justiça de São Paulo rejeitou o pedido de redução da pena feito pelo ex-jogador de futebol Robinho, condenado a nove anos de prisão por violência sexual em grupo contra uma mulher de origem albanesa em uma boate de Milão, na Itália, em 2013. Robinho, que está preso na penitenciária de Tremembé, no interior paulista, queria reduzir a sua pena em 50 dias por ter concluído um curso a distância de eletrônica básica, rádio e tv do Instituto Universal Brasileiro, entre abril e setembro do ano passado.