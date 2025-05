Cupertino quer júri com porta fechada, sem foto e informações à imprensa Acusado de matar o ator Rafael Miguel, de 22 anos, e seus pais em 2019, o comerciante Paulo Cupertino Matias será julgado na semana que vem, no dia 29 de maio. Cupertino, que é pai da namorada de Miguel, pediu à Justiça que a imprensa seja proibida de captar e veicular suas imagens, bem como seja vedada a divulgação de informações aos jornalistas, "ressalvadas as informações estritamente oficiais". Veja o texto completo de Rogério Gentile