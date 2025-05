A Justiça paulista rejeitou um pedido de indenização de R$ 200 mil feito pelo empresário Luiz Gabriel Godoy que relatou ter sido alvo de humilhações e agressões em um reality show promovido pelo influenciador Pablo Marçal. Em maio de 2024, o empresário participou da terceira edição do "La Casa Digital", realizado em uma fazenda na cidade de Itu e divulgado no canal no YouTube de Marçal.