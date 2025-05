Pensionista será indenizada em R$ 10 mil após ser vítima de fraude no INSS A Justiça paulista condenou a Ampaben (Associação de Amparo aos Aposentados e Pensionistas do Brasil) a pagar uma indenização por danos morais de R$ 10 mil a uma pensionista que disse à Justiça ter sido alvo de descontos indevidos. A pensionista de 65 anos, moradora de Mauá, na Grande São Paulo, afirmou no processo receber uma por pensão por morte de R$ 3.808,05. Na ação, ela disse que desde março de 2024 vem sofrendo descontos mensais de R$ 77,86 em benefício da associação. Veja o texto completo de Rogério Gentile