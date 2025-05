Record paga R$ 23 mil a homem acusado de sumir com a ex: 'sensacionalismo' A Rede Record teve de pagar uma indenização de R$ 23 mil a um desempregado que foi alvo de uma reportagem no programa Cidade Alerta em setembro de 2023. A emissora fez o pagamento após ser condenada em duas instâncias pela Justiça paulista por "sensacionalismo". Veja o texto completo de Rogério Gentile