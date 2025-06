A desembargadora Clara Maria Araújo Xavier, do Tribunal de Justiça de São Paulo, assinou uma dura decisão ao rejeitar um pedido feito por um conselheiro do Corinthians para suspender a votação que acabou determinando o impeachment do presidente do clube, Augusto Melo, no dia 26 de maio. O pedido de suspensão havia sido feito em caráter de urgência pelo conselheiro Roberto Willian Miguel, que acusou Romeu Tuma Júnior, então presidente do conselho, de descumprir o estatuto do clube.