Ex de Hickmann é condenado a pagar R$ 60 mil por se chamar de 'corno' O empresário Alexandre Bello Correa, ex-marido de Ana Hickmann, foi condenado pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 60 mil ao chef de cozinha Edu Guedes, que se casou recentemente em cerimônia civil com a apresentadora. A decisão foi tomada pelo juiz Guilherme Rocha Oliva em razão de uma entrevista de janeiro de 2024 na qual Correa se autodenominou como "corno", afirmando que o relacionamento de Hickmann e Guedes teria tido início quando eles ainda estavam casados. Veja o texto completo de Rogério Gentile