O cantor e empresário Vagner Borges Dias, o Latrell Brito, de 45 anos, disse à Justiça correr risco de morrer no Conjunto Pena Masculino de Salvador, onde está preso preventivamente desde o início ano. Latrell Brito é acusado pelo Ministério Público de liderar um esquema para fraudar licitações e lavar dinheiro do tráfico de drogas do PCC por meio de contratos públicos com diversas cidades do Estado de São Paulo.