A Justiça paulista anulou a condenação de José Antônio Rodrigues Filho, ex-diretor geral do Centro de Ressocialização de Araçatuba, acusado de beneficiar presos em troca de favores sexuais. De acordo com a ação por improbidade administrativa aberta pelo Ministério Público em 2018, Rodrigues Filho utilizou do seu cargo para obter vantagens amorosas com uma advogada e com familiares de presos.