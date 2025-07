A Justiça paulista condenou em processo criminal o cantor MC Bokão em segunda instância por um funk que trata de um episódio no qual uma quadrilha criminosa do chamado "novo cangaço" invadiu a cidade de Botucatu, no interior paulista, em 2020. Com cerca de 30 bandidos e fortemente armada, a quadrilha espalhou terror por três horas. Os criminosos cercaram um batalhão da Polícia Militar e atacaram duas agências bancárias, uma loja de joias e uma empresa de segurança, roubando mais de R$ 2 milhões. Na ação, usaram explosivos e fizeram moradores reféns. Para dificultar o apoio de policiais de outras cidades, montaram barricadas nas estradas com caminhões incendiados.