O Banco Santander foi condenado em segunda instância a pagar uma indenização de R$ 7 mil após se recusar a abrir uma conta para um jogador de futebol. Em 2022, o atleta Vinicius Santos Paixão, que foi das categorias de base do Corinthians, tentou abrir uma conta bancária em uma agência do Santander na cidade de Amparo, no interior paulista, para receber seus salários. Ele atuava no Amparo Athletico Club, que disputava a segunda divisão do campeonato paulista.