A Justiça paulista confirmou em decisão de segunda instância que o Corinthians tem o direito de usar livremente o hino que "Campeão dos Campeões", composto em 1952 pelo radialista Lauro D'Avila, que morreu em 1985, aos 77 anos. A decisão foi tomada em uma ação aberta pelo clube contra as editoras Corisco e Musiclave, que diziam que a obra pertence aos herdeiros do radialista, com quem teriam um contrato de cessão de direitos autorais. Para as editoras, o clube precisaria estabelecer algum tipo de acordo para poder usar a composição.