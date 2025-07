A Justiça paulista determinou que o ex-procurador Deltan Dallagnol pague em 15 dias R$ 135,4 mil ao presidente Lula (PT). A ordem de pagamento foi dada na última sexta-feira pelo juiz Carlo Brito Melfi no processo no qual o ex-procurador foi condenado a indenizar Lula no caso do PowerPoint. Se não fizer o pagamento no prazo estabelecido, Dallagnol pode receber uma multa de 10%.