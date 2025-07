Justiça nega ação contra artistas que teriam feito o "L" em teatro de SP A Justiça paulista rejeitou uma ação que cobrava a devolução do cachê pago ao elenco da ópera "O Amor das Três Laranjas", encenada em outubro de 2022 no Theatro Municipal de São Paulo. Segundo o processo aberto pelo então vereador Fernando Holiday (hoje no PL), integrantes da ópera fizeram o "L", incentivando a plateia a repetir o gesto característico da campanha de Lula a presidente. Veja o texto completo de Rogério Gentile