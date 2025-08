A jornalista Rachel Sheherazade, de 51 anos, disse à Justiça passar por um momento de "instabilidade financeira" em decorrência do "desemprego" e de um "golpe comercial". A declaração foi feita pela jornalista ao solicitar o benefício da Justiça gratuita, concedido às pessoas que, em situação de pobreza, não têm condições de arcar com as custas e demais despesas de um processo. No caso, as taxas seriam de R$ 536,75.