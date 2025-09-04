A Igreja Universal disse à Justiça ter sido vítima de um esquema criminoso que teria lhe provocado prejuízos de cerca de R$ 51 milhões nas obras do templo Solo Sagrado, a catedral da instituição no Distrito Federal.

Em ação na qual cobra a restituição dos valores, a Universal acusa o Bispo Tone Fraga, que era responsável pelo seu departamento de engenharia, e a construtora Teixeira Duarte de terem superfaturado as obras e fraudado contratos com o objetivo se "locupletaram indevidamente". "Houve um conluio", afirmou a igreja no processo.