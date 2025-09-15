Cláudio Denis Maksoud, herdeiro do fundador do icônico hotel Maksoud Plaza, perdeu uma ação judicial na qual exigia a devolução de um autorretrato de Tarsila do Amaral, datado de 1923, cujo valor é estimado em cerca de U$ 15 milhões (R$ 80,4 milhões).

A tela, chamada de "Figura em Azul", pertencia à mãe de Maksoud, Ilde Maksoud. À Justiça, ele disse que havia anos buscava o paradeiro da obra, desde que constatara seu sumiço por ocasião do processo de inventário da mãe, falecida em outubro de 2020 aos 90 anos.