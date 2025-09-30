A United Airlines foi condenada pela Justiça paulista a pagar uma indenização de R$ 8 mil a uma passageira brasileira idosa que, por engano, foi embarcada em um voo errado e acabou indo para Sidney, na Austrália.

A brasileira, de 63 anos, estava em Houston, nos Estados Unidos, visitando a filha e pretendia voltar para São Paulo. Seu destino era o aeroporto internacional de Guarulhos. Como tem mobilidade reduzida e não fala inglês, a família solicitou à empresa aérea a opção de assistência especial e uso de cadeira de rodas.