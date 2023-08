O "Diário Oficial" da União publicou nesta terça-feira, 29, ato do ministro-chefe do Gabinete de Segurança Institucional, Marcos Antonio Amaro dos Santos, exonerando o coordenador-geral do Palácio do Planalto nas operações de segurança presidencial. Trata-se do coronel Carlos Onofre Serejo Luiz Sobrinho. Seu afastamento revela que o general Augusto Heleno armou uma cama de gato no Gabinete de Segurança Institucional (GSI), pronta para derrubar o presidente Luiz Inácio Lula da Silva.