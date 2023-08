O general Gonçalves Dias conhecido como GDias, admitiu que errou e que hoje atuaria de maneira diferente durante a invasão do Palácio do Planalto por manifestantes golpistas no dia 8 de janeiro. Em sua primeira declaração, logo no início do depoimento, ele não só admitiu que, hoje, agiria de maneira diferente, como deu a entender que foi traído por subordinados do GDI. O general foi para o seu depoimento cercado de temores dos governistas de um mau desempenho no enfrentamento da oposição ao governo. Mas sua confissão de que, revendo os acontecimentos, hoje agiria de maneira diferente, deixou a impressão de incompetência na gestão dos acontecimentos.