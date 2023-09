Relator da CPI do MST diz que seu parecer será derrubado Relator da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara sobre a atuação do MST, o deputado Ricardo Salles (PL-SP) disse à coluna que seu parecer final deverá ser derrubado pelos governistas. "Não tenho esperança de aprovação do meu parecer. Acho que teremos que produzir um texto alternativo, depois que os governistas aprovarem o relatório final deles, que será diferente do meu", afirmou. Veja o texto completo de Tales Faria