O presidente Luiz Inácio Lula da Silva mandou um recado aos líderes do centrão: só pretende demitir o ministro das Comunicações, Juscelino Filho, se a Justiça tomar "alguma medida efetiva" contra ele. Mas Lula também sublinhou que o futuro de Juscelino no governo está nas mãos do ministro do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso.