Aprovação do Desenrola Brasil deve desenrolar a reforma ministerial A aprovação do projeto Desenrola Brasil pela Câmara, nesta terça-feira, 5, diminui a pressão sobre o cabo de guerra entre o presidente Luiz Inácio Lula da Silva e o centrão em torno da distribuição de benesses do governo. Lula informou ao centrão que pretende anunciar a nomeação dos deputados Silvio Costa Filho (Republicanos-PE) e André Fufuca (PP-MA) como ministros antes de sua viagem internacional neste final de semana. Veja o texto completo de Tales Faria