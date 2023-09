O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), reclama das posses secretas dos ministros André Fufuca (Esporte) e Silvio Costa Filho (Portos e Aeroportos), empossados pelo presidente Lula (PT) em cerimônia fechada hoje no Palácio do Planalto, porque quer ganhar a presidência da Caixa Econômica Federal. A afirmação foi feita pelo colunista do UOL Tales Faria durante participação no Análise da Notícia desta quarta-feira (13). Além dos dois novos ministros indicados por Lira, Márcio França tomou posse do ministério das Micro e Pequenas Empresas.