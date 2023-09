O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), afirmou em entrevista no último domingo que o Centrão terá cargos na Caixa e disse que o PP agora é base do governo. Lira também integrou a comitiva brasileira que foi a Nova York para assistir o discurso de Lula (PT) na abertura da Assembleia Geral da ONU. O presidente nacional da legenda, senador Ciro Nogueira (PI), entretanto, faz oposição cerrada a Lula e ambos parecem estar jogando em lados opostos. Durante o programa Análise da Notícia, entretanto, o colunista do UOL Tales Faria afirmou que Lira e Ciro Nogueira estão jogando juntos o tempo inteiro e isso foi parte da estratégia do Centrão para ganhar a Caixa Econômica Federal.