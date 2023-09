O governo está festejando os primeiros resultados da investigação da Polícia Federal sobre a suposta tentativa de golpe de Estado praticada por aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro diante da derrota eleitoral para o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Mas a coluna apurou que a decisão do Palácio do Planalto é não tomar nenhuma atitude até que o caso seja totalmente apurado. Segundo revelou o colunista do UOL Aguirre Talento, em um dos depoimentos que compõem a delação premiada que fechou com a Polícia Federal, o ex-ajudante de ordens de Bolsonaro Mauro Cid relatou que, logo após a derrota no segundo turno da eleição, o então presidente recebeu das mãos do assessor Filipe Martins uma minuta de decreto para convocar novas eleições.