O progressista ministro do Supremo Tribunal Federal Luís Roberto Barroso já definiu as prioridades de sua gestão como presidente da Corte. Barroso assumirá o cargo em substituição à ministra Rosa Weber, que antecipou sua aposentadoria para a próxima quinta-feira, dia 28. Embora não conte com apoio irrestrito do PT, devido defesa que faz de decisões da Operação Lava Jato, a posse do ministro causa mais temor aos aliados do ex-presidente Jair Bolsonaro. Luís Roberto Barroso deixa claro que atuará com "pulso firme" na defesa da democracia, o que lhe valeu sucessivos embates com o bolsonarismo.