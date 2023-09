Lula diz a senadores governistas que vetará marco temporal do Congresso Aprovado hoje no Senado a toque de caixa, o marco temporal das terras indígenas deverá ser barrado por Lula (PT). A senadores governistas, o presidente se comprometeu a vetar a tese que passou no Congresso. Lula pode vetar todo o texto ou aprovar a proposta parcialmente — já que o petista indicou a aliados que não aceitará o projeto de lei na íntegra. Veja o texto completo de Tales Faria