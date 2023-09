A Operação Lesa Pátria da Polícia Federal, cuja 18 ª fase foi deflagrada nesta sexta-feira, 29, investiga a participação de um grupo de elite do Exército nos atos golpistas ocorridos com o final do governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. Segundo a coluna apurou, o mandado de busca e apreensão contra o general da reserva Ridauto Lúcio Fernandes é considerado pelos agentes da PF como um passo decisivo nessa investigação.