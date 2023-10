Decisão de Toffoli sobre pequeno furto fortalece conservadorismo no STF A julgar por uma decisão da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), nesta segunda-feira 2, é grande o risco de a Corte se tornar majoritariamente conservadora. Ex-funcionário histórico do Partido dos Trabalhadores e indicado pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) como ministro do STF, Dias Toffoli juntou-se aos dois ministros bolsonaristas da Corte numa votação emblemática. Veja o texto completo de Tales Faria