O plano de segurança do ministro da Justiça, Flávio Dino, repete erros de outras ações federais, segundo o colunista do UOL Tales Faria durante o programa Análise da Notícia desta terça-feira (3). A afirmação foi feita ao comentar o plano para conter as crises na segurança e pacote de emergência para o Rio de Janeiro e a Bahia. O deputado Carlos Zarattini (PT SP) contabilizou que, nos últimos 40 anos, forças federais foram utilizadas em ações de repressão interna, criminalidade nos estados, pelo menos umas 100 vezes sem bons resultados.