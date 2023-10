Candidato à presidência do Senado, o senador David Alcolumbre (União Brasil-AP) ameaça o governo e o Supremo em aliança com o bolsonarismo, opinou o colunista do UOL Tales Faria durante o Análise da Notícia desta quarta-feira (4). Tales fez a afirmação ao responder com quem o bolsonarismo se aliou para ameaçar o Supremo e o governo. O colunista comentou a respeito da aprovação pela CCJ de uma PEC que altera regras de pedidos de vistas e decisões individuais de ministros do STF (Supremo Tribunal Federal).