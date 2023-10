O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), embarcou na noite desta terça-feira, 9, para a Europa. Passará por Portugal onde receberá uma homenagem e, na sequência, participará do Fórum Esfera Internacional, em Paris, na França. Rodrigo Pacheco foi acompanhado de uma comitiva de senadores. Não à toa, foram no grupo o presidente nacional do PP, Ciro Nogueira (PI), e o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), além do ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, que é senador eleito pelo PSD de Minas Gerais.