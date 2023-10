O primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, promete realizar uma verdadeira guerra de aniquilação do Hamas com a invasão da Faixa de Gaza pelas tropas israelenses. Aparentemente, as Forças Armadas de Israel tem poder de fogo para aniquilar os terroristas do Hamas. Mas a invasão de uma área civil densamente populosa como Gaza não é garantia de que as coisas serão simples.