A autorização do governo de Israel para os brasileiros deixarem a Faixa de Gaza depende de um de dois fatores: o resultado da reunião do Conselho de Segurança da Organização das nações Unidas (ONU), ou a visita do presidente norte-americano, Joe Biden, a Israel. Os dois assuntos devem ter solução nesta terça-feira, 17. É que estão marcadas para hoje tanto a visita do presidente dos Estado Unidos a Israel, como a reunião do Conselho de Segurança da ONU em que será votado a proposta brasileira de resolução da ONU sobre a guerra entre Israel e o Hamas.