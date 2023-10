Ultraconservadores do Oriente Médio atrapalham planos eleitorais de Biden O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, acompanha os conflitos no Oriente Médio de olho nas eleições de seu país. Foi ao encontro do primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, disposto a conseguir um corredor humanitário na Faixa de Gaza para retirada dos estrangeiros, inclusive norte-americanos. Veja o texto completo de Tales Faria